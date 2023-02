Após treta com Key, Ricardo critica sister e a chama de folgada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após se desentender com Key Alves por fila do banheiro no BBB 23 (Globo), Ricardo foi para o Quarto Deserto explicar a briga para os brothers.

Amanda pediu para o brother se acalmar enquanto Paula perguntou o que aconteceu.

"Estou de boa, estou suave, não estou errado não, ah, se lascar folgada. Na hora que eu liguei o chuveiro a Key 'Eu estou na fila com o cowboy', eu falei, eu só vou tirar o cloro, calma aí rapidinho e ela estava com microfone, com tudo, olhando pro espelho, eu tirei a água a ducha, quando acabei aí ela ficou com a cara emburrada lá. Ah se lascar, não vou abaixar minha cabeça não, se eu estiver errado eu abaixo, assim eu não abaixo não e não aumentei o meu tom de voz com ninguém, não gritei com ninguém, falei do mesmo nível, p*, menina folgada do c*", desabafou Ricardo.

TRETA DO BANHEIRO

Key Alves e Ricardo tretaram no BBB 23 (Globo) por fila no banheiro para tomar banho após brother entrar na frente de sister.

Os brothers estavam no banheiro para tomar banho, quando Ricardo entrou correndo no chuveiro para tirar o cloro da piscina e Key avisou que era sua vez. Cristian aproveitou e também passou na frente da atleta.