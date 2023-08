Após suspensão de passagens, 123 Milhas pede recuperação judicial

A plataforma de turismo 123milhas protocolou um pedido de recuperação judicial na terça-feira (29), junto à 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte. A petição apresentou o montante de R$ 2,308 bilhões como o valor da causa.

No dia anterior, segunda-feira (28), a 123milhas anunciou uma reestruturação que incluiu a redução de pessoal, com cerca de 200 funcionários dispensados das áreas administrativa, financeira e tecnológica. Embora o número exato não tenha sido divulgado, informações obtidas pela Folha indicam essa quantidade. Adicionalmente, a empresa comunicou a suspensão das operações do site HotMilhas, que possibilitava a compra e venda de milhas aéreas.

O desencadeamento da crise teve início em 18 de agosto, quando a companhia anunciou a interrupção das vendas de passagens e pacotes promocionais sem data definida.

Fundada em 2016 em Belo Horizonte pelos irmãos Ramiro Julio Soares Madureira e Augusto Julio Soares Madureira, a 123milhas também é proprietária da Maxmilhas, adquirida em janeiro deste ano.

O rápido crescimento da empresa culminou, em 2021, em sua posição como o maior anunciante do país, investindo R$ 2,37 bilhões em espaços publicitários, inclusive com personalidades como globais e astros sertanejos em campanhas e presença nos corredores de aeroportos.

No ano passado, conforme dados do ranking Agências & Anunciantes, publicado pelo jornal Meio & Mensagem, a 123milhas ocupou o segundo lugar como maior anunciante, direcionando investimentos de R$ 1,28 bilhão.

Conforme fonte anônima no setor de turismo, a 123milhas cometeu um erro ao seguir o modelo do antigo Hotel Urbano (Hurb) e introduzir durante a pandemia a venda de passagens e pacotes "flexíveis", de preço mais acessível devido à falta de datas definidas. Especialistas identificam esse modelo como de alto risco, uma vez que os preços das passagens são imprevisíveis.

Globalmente, as companhias aéreas só podem emitir bilhetes com antecedência máxima de 320 dias, considerando a influência de diversos fatores nos preços, como taxa de câmbio, custo dos combustíveis e situação econômica.

Recorde de reclamações também acompanhou essa trajetória. O site Reclame Aqui registrou até domingo (27) um total de 42.246 queixas, ultrapassando as 36.085 contabilizadas durante todo o ano de 2021. O ápice ocorreu em 19 de agosto, um dia após a suspensão das vendas, com 3.415 reclamações. A 123milhas, que anteriormente possuía uma reputação positiva no site, agora está listada como "sob análise".

No ano passado, o número de clientes insatisfeitos com o serviço mais que dobrou, de 36.085 para 75.867. As queixas mais frequentes envolvem "estorno do valor pago" e "propaganda enganosa".

O site Reclame Aqui também registrou um aumento nas reclamações contra a HotMilhas, a primeira empreitada dos irmãos Soares Madureira no setor de turismo. As 2.038 queixas acumuladas entre janeiro e 27 de agosto deste ano já ultrapassaram as 1.878 registradas em todo o ano passado. As reclamações recorrentes dizem respeito ao "não recebimento do pagamento" e "problemas na utilização de pontos e milhas".