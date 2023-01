Após rumores de falsa internação nos EUA, Bolsonaro publica foto em hospital

Funcionários da unidade hospitalar não confirmaram a presença do ex-presidente no local, entretanto, fontes próximas a Bolsonaro afirmaram que ele está sob cuidados médicos.

O ex-presidente foi esfaqueado em 2018 e após sofrer o atentado passou por cirurgias. "Após a facada sofrida em Juiz de Fora/MG, fui submetido a cinco cirurgias. Desde as últimas, por duas vezes tive aderências que me levaram a outros procedimentos médicos", disse Bolsonaro.

