Após picada de aranha, mulher fica sem andar

Ana Beatriz Santos está internada no Hospital Teresa de Lisieux, em Salvador (BA), após ter sido picada na perna por uma aranha, na madrugada de sábado (01), dentro da casa em que vive, na rua 11 de Agosto, no bairro da Federação. A mulher teve inflamação abdominal, febre alta e sente dores. “Desde então estou aqui internada porque o veneno percorreu minha corrente sanguínea e deu inflamação no meu abdômen e na perna. Ela me picou na perna, na coxa. Não estou conseguindo andar ainda. Sinto muitas dores, e estou tendo febre, dores de cabeça, entre outras dores”, disse Beatriz. A mulher explicou que começou a ter os sintomas após ter sido picada pela aranha. Já de acordo com o coordenador do Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Bahia (Ciatox), Jucelino Nery, o caso não teria agravado apenas pelo veneno da picada em si, mas sim, por uma infecção secundária, que é a entrada de bactéria no local da picada por algo que foi passado na região ou bactéria da própria pele. Ele também conta que as espécies perigosas são as aranhas Marrom e a Armadeira, e que em caso de picada é importante fotografar a aranha para rápida identificação da sua espécie. Na Bahia, cerca de 749 notificações sobre picadas de aranha já foram registradas em todo o estado em 2021.

