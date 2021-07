Após perder pai para Covid-19, Paes critica Bolsonaro e defende Coronavac

Tomem qq vacina. Vacina boa é a q vai no braço! Diante de desinformação me sinto obrigado a dar meu depoimento pessoal: minha mãe tomou as duas doses da coronavac e passou ilesa pela covid. Meu pai só tinha tomado a primeira de outra vacina. Obrigado @butantanoficial e @jdoriajr https://t.co/ztz0adxUZ7

Eduardo Paes ainda agradeceu ao Instituto Butantan, em São Paulo, responsável pela produção da CoronaVac no Brasil, e ao governador do estado, João Doria.

"Diante de desinformação me sinto obrigado a dar meu depoimento pessoal: minha mãe tomou as duas doses da coronavac e passou ilesa pela covid. Meu pai só tinha tomado a primeira de outra vacina", completou o prefeito ao comentar a morte de seu pai que morreu na semana passada de Covid-19.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, usou seu perfil nas redes sociais para falar da importância da vacinação contra a Covid-19 e pediu para que não haja escolha entre os imunizantes. As informações são do IG.

