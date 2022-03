Após pedir que pessoas feias usem máscara, vereador pede desculpas: 'Era um meme'

Em seu instagram, Victor publicou uma foto com o título ‘Um pedido de desculpas’. “Em uma publicação destinada aos meus ‘melhores amigos’, fiz uma brincadeira infeliz a respeito do fim da obrigatoriedade de máscara. Era um meme desses que a gente recebe todo dia no whatsapp, sabe? Isso acabou ofendendo alguns, a quem peço humildemente desculpas”, disse o vereador em um trecho da publicação.

O vereador de Balneário Camboriú (SC), Victor Hugo Forte, pediu desculpas após ser criticado por publicar em suas redes sociais uma foto pedindo que ‘feios continuem de máscara’ de proteção contra Covid-19, depois que o Governo de Santa Catarina retirou a obrigatoriedade do uso no estado, a partir deste sábado (12).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.