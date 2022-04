Após matar ciclista atropelada, motorista reclama de dano no carro; vídeo

Ela foi levada ao presídio por dirigir embriagada, mas liberada após pagar fiança de R$ 3 mil. Na audiência de custódia, a Justiça decidiu liberá-la para que responda ao processo em liberdade. O juiz disse, com base no auto de prisão em flagrante registrado, que os policiais teriam recebido informações no local do acidente de que a vítima teria sido atropelada por outro carro e arremessada contra o carro de Adriana.

Em vídeo, a condutora é questionada se tinha consciência do atropelamento. "Eu tenho. Quero meu carro pra trabalhar e olha como meu carro está", disse. Adriana foi repreendida pelo policial: "A senhora está preocupada com o carro, você acabou de estourar a cabeça de uma menina. Então, pelo menos, fique em silêncio", rebateu. "Eu estourei a cabeça dela porque ela passou na minha frente", respondeu Adriana.

