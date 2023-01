Após Key falar sobre seu 'melzinho', Gustavo fica triste e casal tem DR

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Key e Gustavo tiveram sua primeira DR como casal no BBB 23 (Globo).

A atleta, que provocou o brother mais cedo em conversa no quarto, continuou falando sobre assuntos +18 com seus colegas de quarto.

"Aqui a energia é outra, meu amor. Aqui tem energia boa, tem dedo no c* e gritaria, aqui tem safadeza não importa da onde", disse Fred durante a conversa do quarto Fundo do Mar. Key concordou com o colega. Gustavo revelou para o médico que sua dupla passou o perfume dela na cama. "Pra ele gostar de mim", justificou a sister. "E o pior que quando eu saí do banheiro eu falei: 'Nossa, você é cheirossa', mas é pra você ver como eu sou tonto mesmo. Nem me liguei", disse Gustavo.

Key, então, brincou: "É golpe atrás de golpe, toda semana um novinho diferente", disse ela, continuando: "Eu pego quem eu quero, sabia? Sem brincadeira, eu não sei como. É o lance de falar. Eu já vi caras que eram muito distantes de mim, de nível, que eu queria pegar. E eu peguei. Todos. Não é porque eu sou bonitinha nem nada. Eu tenho o melzinho de Marte", disse a atleta.

Gustavo não gostou muito do papo, e Key percebeu que ele estava quieto. "Ficou bravo?", questionou a sister. "Bravo não. Triste. Porque você fica falando essas coisas", respondeu Gustavo. "Eu tô zuando, eu sou resenha. Não é pra você ficar triste. Te assumi pro Brasil", disse Key, beijando o brother.