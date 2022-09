Após furtar dinheiro homem é arrastado por rua com fio amarrado no pescoço

Policiais Militares realizavam patrulhamento no bairro Vila Amélia, em Colatina, quando receberam informação de que próximo do bar do Mineiro, no bairro São Pedro, um homem estaria sendo arrastado pelo pescoço com um fio.

Os militares se deslocaram até o local da denúncia e na rua Cristóvão Colombo, avistaram um elemento posteriormente identificado como C.D.A., com um fio nas mãos e que o fio estava amarrado no pescoço de um homem o qual estava no chão.

Foi dada voz de abordagem e C.D.A., foi detido e algemado para inibir risco de fuga.

Os policiais questionaram o suspeito que disse que o indivíduo inicialmente identificado como L.M.N., teria entrado em uma residência na qual estava e furtado a quantia de 300 reais.

Ao questionar o outro suspeito este informou que realmente furtou na residência e que a vítima o estava cobrando o agrediu com o fio, posteriormente amarrando em seu pescoço e o arrastando por cerca de 100 metros.

A Polícia após consultar registros constatou em desfavor do suspeito dois mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas.

Os dois indivíduos foram conduzidos a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.