Após frio, SP terá semana com calor e chuvas; veja previsão pelo país

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de uma semana fria em São Paulo, a capital paulista terá a volta do calor a partir desta segunda-feira (15), com direito a pancadas de chuva na quarta (17) e sexta-feira (19), segundo o Climatempo. O boletim do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta que são esperados até 90 mm de acumulados de chuva em algumas localidades de São Paulo e Rio de Janeiro. A capital paulista tem virada no tempo na sexta-feira e frio bastante intenso no sábado (20), segundo a previsão neste começo de semana.

Em São Paulo, as temperaturas ficarão firmes esta semana, com mínimas variando entre 14ºC e 19ºC e máximas chegando a 29ºC na quinta-feira (18). No fim de semana, há pancadas de chuva previstas tanto para sábado, quanto para domingo (21), com mínimas ficando em 14ºC e as máximas caindo para apenas 17ºC na sexta. O sábado pode não passar de 13ºC, com frio forte na capital paulista.

No Rio de Janeiro, a semana fica com mínimas de 12ºC e máximas de 32ºC até quarta-feira. A partir de quinta-feira, as mínimas vão a 22ºC e as máximas permanecem em 30ºC até o dia seguinte. Em Belo Horizonte (MG), as temperaturas são parecidas, com mínimas de 12ºC e máximas que não passam dos 29ºC, mas sem previsão de chuva.

TEMPO SECO NO CENTRO-OESTE

Na região Centro-Oeste, a previsão de chuva fica apenas para o sudoeste do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e sul de Goiás, chegando ao acumulado de até 30 mm. Em Campo Grande (MS), só nesta segunda não chove e a semana fica com mínimas de 19ºC e máximas que podem chegar a 33ºC hoje e quinta-feira.

Nas outras capitais, a chuva dá as caras apenas em Cuiabá (MT) na quarta-feira. Com mais uma semana tendo um tempo seco, Brasília, Goiânia (GO) e Cuiabá terão mínimas de 14ºC a 20ºC e máximas chegando a 34ºC e 37ºC nas capitais goiana e mato-grossense.

CHUVAS NO NORTE, NORDESTE E SUL

O Inmet informou que na região Norte a chuva não deve ultrapassar o total de 50 mm, mas pode passar dos 70 mm na costa leste do Nordeste. Já no Sul, os acumulados podem passar dos 70 mm nas áreas serranas de Santa Catarina e norte do Paraná.

Na região Norte, quase todas as capitais terão chuva nesta semana, com destaque para Boa Vista (RR), que terá pancadas pluviais todos os dias, e para Palmas (TO), que não terá um dia sequer de chuva, de acordo com o Climatempo. Mesmo com as chuvas, o calor continua presente na região, tendo mínimas de 20ºC a 24ºC e máximas chegando aos 35ºC em Manaus (AM), Rio Branco (AC), Porto Velho (RO), Boa Vista e Palmas.

Na região Nordeste, Natal (RN), João Pessoa (PA), Recife (PE), Maceió (AL), Aracajú (SE) e Salvador (BA) terão chuvas de hoje a sexta-feira. Assim como no Norte, o calor não dá trégua mesmo com as chuvas, registrando mínimas de 20ºC a 24ºC nos termômetros e máximas entre 25ºC a 29ºC —chegando a 32ºC em Fortaleza (CE) e São Luís (MA) e 37ºC em Teresina (PI), que não terá chuva.

As três capitais do Sul terão chuvas diárias também —exceto hoje em Curitiba (PR), quarta em Porto Alegre (RS) e quinta-feira em Florianópolis (SC). A previsão das temperaturas na região é de estabilidade, com mínimas entre 10ºC e 16ºC e máximas não ultrapassando os 25ºC, segundo o Climatempo.