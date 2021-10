Após Facebook e Instagram, WhatsApp também volta a funcionar

O WhatsApp é o que apresenta mais lentidão no retorno, porém alguns usuários já comemoram a ‘volta’ do aplicativo:

Segundo o G1, a falha nas três das maiores redes sociais do mundo prejudicou trabalhadores e estudantes em massa, além de ter se tornando o assunto mais falado no Twitter durante toda a tarde.

