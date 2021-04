Após embate com Nunes Marques, Kalil recua e libera missas e cultos em BH

Ontem (3) o ministro do Supremo Tribunal Federal Kássio Nunes Marques, decidiu liberar celebrações religiosas presenciais em estados e municípios, desde que os cultos, missas e reuniões sigam os protocolos sanitários. Porém o prefeito de Belo Horizonte havia sido contra a decisão e manteve suspensa as celebrações religiosas.

"Por mais que doa no coração de quem defende a vida, ordem judicial se cumpre. Já entramos com recurso e aguardamos a manifestação do Presidente do Supremo Tribunal Federal", escreveu o prefeito.

No Twitter, Kalil afirmou ainda que vai recorrer da decisão ao presidente do STF, ministro Luiz Fux.

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, voltou a atrás e decidiu cumprir a liminar do ministro Nunes Marques, do STF, que liberou cultos e missas presenciais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.