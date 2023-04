Após eliminação do BBB 23, Ricardo aproveita noite carioca em karaokê

Além disso, ele fez questão de fazer uma declaração para Sarah Aline, sua affair do reality. "Sou Facinho e tenho uma nega chamada Sarah", brincou ele com a letra da música País Tropical, do Jorge Ben Jor.

Alface participou de um karaokê, e cantou sua própria versão de uma música do Charlie Brown Jr. O público que estava no local acompanhou a cantoria de Ricardo.

