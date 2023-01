Após dormir com Bruna, Gabriel dispara para Lari que ela tem que 'me chutar'

Quando voltou da festa, Larissa e Fred notaram que Bruna e Gabriel estavam dormindo e nada os acordava. Os dois até tomaram banho juntos no quarto do líder, mas isso também não acordou os brothers.

Larissa dormiu no chão. Apesar de ser líder da semana também, a sister não dormiu ainda na cama. Com isso, Gabriel comentou a questão.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na segunda festa do BBB 23, Bruna Griphao e Gabriel subiram para o quarto do líder e dormiram na cama. Ao chegar da festa, Larissa não quis acordar os dois e dormiu no chão ao lado de Fred. Neste sábado (21), Gabriel conversou com Larissa sobre a situação.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.