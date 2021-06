Após denúncias, ex-eposa de Lázaro Barbosa é levada para delegacia em Goiás

Desde a madrugada, os agentes tentam capturá-lo. Enquanto isso, a mulher está sendo ouvida na Delegacia Regional da Polícia Civil, ela não chegou ao local algemada. Segundo o G1, populares afirmam que o homem já tinha sido visto no imóvel também no sábado (26).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.