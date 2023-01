Após declarar torcida para times, Bruna Griphao recebe convite inusitado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após Bruna Griphao, uma das participantes do BBB 23 (Globo), declarar que torce para dois times, Flamengo e Fluminense, o perfil oficial do estádio do Maracanã mandou um recado para a atriz.

"Oi, Bruna! Tá convidada pra ver um jogo do Flamengo por aqui depois do BBB! E do Fluminense também. Ou um Fla x Flu?", escreveu o perfil no Twitter.

Mais cedo, em papo com Splash, o pai da sister, Paulo Griphao explicou.

Na verdade, ela tem simpatia pelo tricolor de Laranjeiras. Ele tentou induzir filha a torcer pelo rubro-negro carioca e até contou isso a um repórter no passado, mas não deu certo.

"Eu forçava a Bruna a torcer pelo Flamengo, dei camisa e tudo... Fiz uma brincadeira com um repórter (sobre ela torcer para o Flamengo), não sei se ele escreveu isso. Só que ela começou a fazer saltos e natação no Fluminense, ela foi federada lá. A família da mãe dela toda é tricolor, eu fiz essa brincadeira com ele, 'ela é flamenguista', mas só que não, o coração dela é tricolor."

O pai rubro-negro não perde a esperança de vê-la torcendo para o Flamengo. "No fundo, acho que ela é flamenguista enrustida. Já falei para ela que o muro é baixo, ela pula a hora que quiser", brinca ele.