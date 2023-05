Após ter celular apreendido, Bolsonaro é intimado a prestar depoimento na PF

Outras três pessoas, incluindo o secretário de Saúde de Duque de Caxias, também foi preso. A suspeita da PF é que o grupo tenha inserido dados falsos no sistema de saúde, atestando que o presidente havia se vacinado, e após a emissão do certificado de vacinação, as informações tenha sido removidas.

De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o depoimento deve ocorrer ainda hoje, no período da tarde, porque os mandados da Operação Venire ainda estão sendo cumpridos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.