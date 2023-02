Após 'calvão de cria', veja as mudanças de visual nas três semanas do BBB 2023

Após promessa feita por seu retorno do Paredão, Gabriel raspou o topo de sua cabeça e ficou com um polêmico penteado "calvo de cria".

A cantora estreou no reality usando tranças e depois as removeu, revelando um cabelo cheio de cachos.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Desde a estreia do BBB 23 (Globo), há menos de um mês, muito já aconteceu no programa, de casais formados até algumas tretas. Mas os participantes também têm trazido novidades em seus visuais. Confira.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.