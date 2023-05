Após balão assustar voo, PM impede festival de balonismo com 2 mil pessoas

Um evento de balonismo com 2 mil pessoas foi interrompido neste domingo (21) pelo Polícia Militar do Rio de Janeiro. Soltar balões é crime ambiental no Brasil e recentemente um exemplar deixou pilotos de avião em alerta no Rio após um balão sobrevoar o aeroporto Santos Dumont.

Foram recolhidos 100 quilos de bucha, dois botijões de gás, um pandeiro de dois metros, uma boca de balão com quatro metros de diâmetro e cordas para amarração.

Quando a polícia chegou, houve correria e alguns organizadores do evento fugiram de barco, por dentro do mangue e pela mata, de acordo com a PM.

Os moradores podem denunciar balões pelo programa Linha Verde. A população pode ligar para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177 (interior). Os dois números possuem WhatsApp.