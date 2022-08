Após ameaçar esposa, homem entra no carro e morre carbonizado

Ao entrar no veículo, ele acendeu um cigarro, momento em que houve uma explosão, ele morreu carbonizado. Outras três pessoas ficaram feridas com os estilhaços.

Ele voltou para o carro e pegou uma garrafa de dois litros com gasolina e jogou em parte do corpo.

Segundo a polícia, o homem teria brigado com a mulher, que registrou um boletim de ocorrência em uma delegacia de Polícia Civil. Com medo de morrer, ela se escondeu com o filho na sede do Conselho Tutelar, onde Djanir foi impedido de entrar.

