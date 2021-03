Após 42 dias em coma, analista vence a Covid-19 e ganha R$ 7 mil na Mega

O analista de sistemas Rogério Maria, 51, morador de Campinas, São Paulo, passou 68 dias internado com Covid-19. Desses dias, ao menos 42 foram em coma induzido, entubado. A alta e reabilitação desafiadora dividiram espaço com a sorte, pois ele ganhou num bolão parte do prêmio da Mega-Sena da Virada em 2020, no valor de R$ 7.325,26.

Segundo um site de notícias do Globo, analista foi infectado em julho, pico da primeira onda da pandemia. A piora no quadro veio rápido e ele ficou hospitalizado na Casa de Saúde de Campinas.

Rogério precisou de uma traqueostomia. Teve pneumonia e infecção bacteriana em decorrência da baixa imunidade e do longo período de internação. 80% dos pulmões ficaram comprometidos. Ainda apresentou trombose generalizada e foi submetido a 28 dias de hemodiálise.

Rogério foi para casa em setembro com 27 kg a menos, queda de cabelo e a pele escurecida pelos remédios que tomou. Teve perda de memória recente e lesões nos nervos periféricos das duas pernas, que impossibilitariam qualquer movimento por seis meses, segundo a previsão médica.

Durante o coma, a família realizou um pedido de auxílio por internação médica ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mas foi negado. A justificativa do órgão, segundo Rogério, foi que ele estaria apto a trabalhar, mesmo com o atestado de coma expedido pelo hospital.Após novas tentativas, recebeu, até o momento, apenas uma parcela do valor a que teria direito.

Em dezembro, a família recorreu a uma vaquinha online para ajudar nas despesas com o tratamento. Não imaginavam que também teriam sorte com um bolão da Mega-Sena da Virada. O grupo no qual Rogério estava acertou cinco dezenas, e cada um recebeu o valor líquido de R$ 7.325,26.