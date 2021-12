Após 13 dias de ataque hacker, ConecteSUS volta a funcionar com instabilidade

O Ministério da Saúde informou que o ConecteSUS, sistema que emite o Certificado Nacional de Vacinação, está voltando gradualmente a funcionar nesta quinta-feira (23). Há 13 dias o sistema foi alvo de um ataque hacker.



O ministério explicou que ainda há uma instabilidade na página devido ao grande número de acessos. Além do aplicativo, o site do Ministério da Saúde havia sido invadido por hackers no dia 10 deste mês.



O ataque também afetou o sistema de notificação de casos da Covid-19. O ministério também informou que o e-SUS, responsável pelos registros de casos e mortes por conta do vírus, estava fora do ar há cerca de 11 dias e voltou a funcionar na última terça (21).

