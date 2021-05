Apenas 42% dos MEI já fizeram a declaração anual de 2020

Pessoas que fecharam a empresa em 2020 ainda precisam fazer a prestação de contas com o governo. Quem não fizer a declaração terá que pagar multa no valor mínimo de R$ 50 ou de 2% ao mês. O Brasil possui mais de 11 milhões de microempreendedores individuais.

O prazo para o envio da declaração acaba no dia 31 de maio e pode ser feito pela internet, no portal gov.br.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.