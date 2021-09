Apenas 249 municípios brasileiros exigem ‘passaporte de vacina’

O cidadão tem acesso ao certificado do comprovante pelo site do CenectSus ou pelo site https://www.gov.br/pt-br/servicos/certificado-nacional-de-vacinacao-covid-19.

Na região Norte, proporcionalmente, está a maior parcela de municípios com a exigência, com 20% do total, enquanto o Nordeste vem com 60 cidades que implementaram a restrição sanitária. O Sudeste tem 58 prefeituras que decretaram a obrigatoriedade.

Atualmente, 249 municípios brasileiros, entre os quais Manaus, já aprovaram decreto lei com a exigência do chamado “passaporte de vacina”, que é o certificado da vacinação contra o Covid-19 para ter acesso a espaços coletivos públicos.

