Apenas 12% dos brasileiros aptos tomaram a vacina bivalente contra Covid-19

No momento, podem receber a vacina bivalente quem tem mais de 60 anos; pessoas entre 12 e 59 anos, com algum tipo de comorbidade; indígenas, ribeirinhos e quilombolas; trabalhadores da saúde; além de gestantes e puérperas.

A cobertura da vacina bivalente contra a Covid está bem abaixo do esperado no país, segundo dados do Ministério da Saúde, divulgados neste sábado (8).

