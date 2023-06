Apelidado de 'Valesca Popozuda’ no trabalho, ex-empregado deve receber R$ 2 mil de indenização

Mesmo com a decisão a seu favor, o ex-funcionário pediu um aumento no valor da indenização, mas o pedido foi negado com a justificativa de que a decisão foi preventiva e educativa em relação ao empregador e ao mesmo tempo compensou o ex-empregado.

A 25ª Vara do Trabalho de BH determinou o pagamento de uma indenização de R$ 2 mil ao trabalhador, após receber várias provas sobre o assédio. Desde mensagens em grupos do WhatsApp até testemunhas que confirmam o apelido.

