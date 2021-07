Apartamento de onde modelo caiu no Chile passou por limpeza após a morte

As investigações inicialmente trabalhavam com a hipótese de suicidio, mas a família da brasileira contratou um advogado para acompanhar o processo. O caso corre em sigilo.

Nayara caiu do 12º andar de um edifício de um bairro nobre no dia 7 de julho. Ela morava com o namorado, o empresário Rodrigo Del Valle Mijac, após ter se divorciado do marido com quem tem uma filha.

O apartamento de onde a modelo brasileira Nayara Vit caiu , no Chile, teria passado por limpeza horas depois de sua morte, de acordo com o advogado da família da vítima.

