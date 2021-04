Aos 33, assessor de Major Olímpio deixa hospital após 35 dias internado

O jornalista, que ao sair do hospital usou uma camisa em homenagem a Major Olímpio, também falou sobre a morte do seu chefe que era o seu amigo há cerca de 3 anos. "Pegamos a doença juntos, mas, infelizmente, ele não resistiu. Foi minha singela homenagem a ele", disse ele que pretende agora participar de projetos sociais.

"Ainda me sinto fraco. Ainda tem muito sedativo no corpo, mas já ando devagarinho e em casa vou fazer acompanhamento. E reviver", afirmou.

Ao receber alta, ele conversou com a imprensa sobre a luta pela vida, revelando que ainda sente os efeitos da doença e da sedação que precisou receber devido à intubação. “"Tive que aprender até a engolir a comida e perdi a voz, fiquei uma semana sem voz. Agora irei fazer acompanhamento com fonoaudiólogo, para recuperar a voz, e fisioterapia, para voltar a ter mobilidade", disse ao G1 São Paulo.

Ele foi internado no mesmo dia em que Major Olímpio começou o tratamento em São Paulo. O senador, no entanto, não resistiu, tendo morte cerebral confirmada no dia 18 de março.

