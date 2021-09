Anvisa suspende uso e importação da proxalutamida no Brasil

A decisão foi tomada por unanimidade, e de forma cautelar. De acordo com a agência, a Procuradoria da República no Rio Grande do Sul identificou a realização de estudos com o uso de proxalutamida em seres humanos. Investigações mostraram que unidades hospitalares e clínicas estariam usando o produto à revelia dos estudos científicos aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa.

A diretoria colegiada da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, decidiu suspender a importação e o uso de produtos contendo a substância proxalutamida, no âmbito de pesquisas científicas no Brasil.

