Anvisa prorroga por mais 5 meses a importação de radiofármacos

O Ipen informou a Anvisa que só deve regularizar a situação em março do próximo ano. Por isso, a autorização da importação dos radiofármacos em caráter excepcional foi prorrogada pela Anvisa até o dia 31 do mesmo mês.

o diretor da Anvisa, Daniel Pereira explicou que esses insumos são utilizados para diagnóstico e tratamento de doenças, como a arterial coronariana e vários tipos de câncer. Desde setembro do ano passado, tem sido necessário importar radiofármacos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária para evitar a escassez desses medicamentos no Brasil.

