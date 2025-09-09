Anvisa proíbe e apreende lotes falsos de anabolizante e creme para melasma





A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta terça-feira (9), a apreensão e a proibição da comercialização, distribuição e uso de lotes falsificados de três medicamentos de uso comum: a toxina botulínica Dysport, o repositor hormonal Durateston e o creme dermatológico Suavicid. A medida foi tomada após as empresas fabricantes dos produtos originais comunicarem à agência a identificação de unidades irregulares no mercado.

A falsificação do Dysport atinge quatro lotes (A53029, 012371, 013975 e 005162). As unidades falsas do lote A53029 possuem datas de fabricação e validade incorretas (01/2024 e 12/2025, respectivamente), enquanto as demais têm fontes, cores e até erros de ortografia diferentes nas embalagens. No caso do Durateston, utilizado para reposição de testosterona, um lote falso (896206) foi identificado. Ele não possui as inscrições em braile e apresenta datas de fabricação e validade divergentes das originais (01/2025 e 01/2027).

O terceiro caso é o do Suavicid, creme usado no tratamento de melasma. O lote falso (4H5481) foi encontrado sendo vendido pela internet e apresenta várias irregularidades. A data de validade e de fabricação é diferente da original, e o creme falsificado tem cor branca, enquanto o verdadeiro é amarelo-esverdeado. Além disso, a bisnaga do produto original é de alumínio, mas a falsificada é de plástico.