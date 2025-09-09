   Compartilhe este texto

Anvisa proíbe e apreende lotes falsos de anabolizante e creme para melasma

Por Portal Do Holanda

09/09/2025 23h30 — em
Brasil


Foto ilustrativa: Pixabay

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta terça-feira (9), a apreensão e a proibição da comercialização, distribuição e uso de lotes falsificados de três medicamentos de uso comum: a toxina botulínica Dysport, o repositor hormonal Durateston e o creme dermatológico Suavicid. A medida foi tomada após as empresas fabricantes dos produtos originais comunicarem à agência a identificação de unidades irregulares no mercado.

A falsificação do Dysport atinge quatro lotes (A53029, 012371, 013975 e 005162). As unidades falsas do lote A53029 possuem datas de fabricação e validade incorretas (01/2024 e 12/2025, respectivamente), enquanto as demais têm fontes, cores e até erros de ortografia diferentes nas embalagens. No caso do Durateston, utilizado para reposição de testosterona, um lote falso (896206) foi identificado. Ele não possui as inscrições em braile e apresenta datas de fabricação e validade divergentes das originais (01/2025 e 01/2027).

O terceiro caso é o do Suavicid, creme usado no tratamento de melasma. O lote falso (4H5481) foi encontrado sendo vendido pela internet e apresenta várias irregularidades. A data de validade e de fabricação é diferente da original, e o creme falsificado tem cor branca, enquanto o verdadeiro é amarelo-esverdeado. Além disso, a bisnaga do produto original é de alumínio, mas a falsificada é de plástico.

Bastidores da Política - STJ nega pedido da Defensoria, permite que bombas da PF continuem poluindo meio ambiente e envenenando peixes Bastidores da Política
STJ nega pedido da Defensoria, permite que bombas da PF continuem poluindo meio ambiente e envenenando peixes

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Brasil

+ Brasil


Foto: Reprodução

09/09/2025

Em Manaus, Lula diz que Bolsonaro sabe que fez “burrice”

Foto: Reprodução

09/09/2025

Bolívia vence o Brasil e garante vaga na repescagem para Copa do Mundo

Foto: Agência Brasil

09/09/2025

Ninguém acerta na Mega-Sena e prêmio vai a R$ 55 milhões

Foto: Reprodução

09/09/2025

Jovem morre após fazer procedimento estético que ganhou de aniversário no RJ

Foto: Agência Brasil

09/09/2025

Confira resultado do concurso 2912 da Mega-Sena

09/09/2025

Lula visita UFAM e é recebido aos gritos por estudantes; vídeo

Foto: Reprodução

09/09/2025

Suspeito de incendiar banheiros químicos na Esplanada dos Ministérios é preso

Foto: Reprodução

09/09/2025

Flávio Bolsonaro ataca Moraes e pede suspensão do julgamento no STF

Foto: Ricardo Stuckert/PR

09/09/2025

Lula rejeita presença militar estrangeira na Amazônia durante inauguração do CCPI em Manaus

Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

09/09/2025

Com placar de 2 a 0, STF encerra 1º dia de julgamento de Bolsonaro e aliados por trama golpista

Foto: Luiz Silveira/STF

09/09/2025

Dino defende penas mais pesadas para Bolsonaro e Braga Netto em julgamento

Foto: Reprodução / Youtube

09/09/2025

Flávio Dino vota para condenar Bolsonaro e mais 7 réus

Jair Bolsonaro e o filho, senador Flávio Bolsonaro - Foto: Divulgação / PSL

09/09/2025

Flávio Bolsonaro chama julgamento de "farsa" após voto de Moraes no STF

Foto: Divulgação/ Freepik

09/09/2025

Dinheiro esquecido: 48 milhões de brasileiros podem fazer saque de valor

09/09/2025

Moraes vota para condenar Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado; vídeos

Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

09/09/2025

Câmara deixa debate sobre anistia para depois do julgamento no STF

As sessões do julgamento estão programadas de 9 a 12 de setembro, com horários divididos entre manhã e tarde. Foto: Rosinei Coutinho/ STF

09/09/2025

Moraes: sempre que Forças Armadas acolheram 'chamamento', tivemos golpe

09/09/2025

Vídeo: Moraes diz que plano de matar ele, Lula e Alckmin é "fartamente comprovado"

Itaú - Foto: Divulgação

09/09/2025

Itaú faz demissão em massa e dispensa 1 mil colaboradores do home office

Foto: Reprodução Instagram

09/09/2025

Bolsonaro planeja pedir prisão domiciliar caso seja condenado

09/09/2025

Banheiro químico pega fogo na Esplanada dos Ministérios, próximo ao STF

09/09/2025

Divergência entre Fux e Moraes marca sessão sobre tentativa de golpe no STF; vídeo

09/09/2025

'Meu querido diário': Moraes ironiza anotações encontradas com Ramagem

09/09/2025

Moraes diz que não é comum ministro ter agenda golpista ao citar Heleno

Foto: Gustavo Moreno/ STF

09/09/2025

Moraes aponta uso da Abin e do GSI em esquema de desinformação sobre urnas eletrônicas

Foto: Marcos Côrrea / PR

09/09/2025

Advogado de Braga Netto diz que vê 'pouca chance' de absolvição

Advogado Paulo Cunha - Foto: Reprodução CNN

09/09/2025

Julgamento no STF: advogado reafirma que Bolsonaro não cometeu violência

Foto: Reprodução Youtube

09/09/2025

Moraes diz que Bolsonaro liderou organização criminosa e que não há dúvida de tentativa de golpe

09/09/2025

Moraes diz que não há dúvida sobre tentativa de golpe e aponta Bolsonaro como líder


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!