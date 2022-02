Anvisa nega outros 6 pedidos para registro de autotestes da covid

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária rejeitou o registro de mais 6 autotestes para covid-19. Os indeferimentos foram publicados nesta quarta-feira (09) no Diário Oficial da União. Até o momento, nenhum autoteste para detecção do novo coronavírus foi aprovado no país.

Ao todo, já são 9 pedidos rejeitados pela agência. O autoteste para Covid-19 permite que o paciente faça o exame para detecção do vírus por conta própria.

A assessoria da Anvisa informou que as empresas não apresentaram todos os dados e documentos que permitem a aprovação dos produtos.

No último mês, a Agência determinou o recolhimento de autotestes que estavam sendo comercializados em farmácias do país sem o registro junto à Anvisa.

No momento, existem ainda 10 pedidos de registro em análise na Anvisa, e outros 33 autotestes estão na fila para serem verificados.

Entre os requisitos exigidos pela agência para aprovação dos autotestes, estão o de instruções de uso, armazenamento e descarte do produto de forma clara com ilustrações para facilitar o manuseio e a interpretação do resultado por parte do público leigo. A empresa também deve ter um canal de atendimento ao usuário para orientar sobre o uso do produto.