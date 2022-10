Anvisa mandar recolher chocolates Garoto por suspeita de fragmentos de vidros

Segundo a Anvisa, a empresa solicitou o recolhimento após um problema em um dos equipamentos de produção da fábrica onde os chocolates são produzidos. Alguns produtos foram distribuídos em Vila Velha, no Espírito Santo e no estado de Santa Catarina.

Os produtos são barras de chocolates de 80g sabor chocolate ao leite com Castanhas de Caju e chocolate ao leite com Castanhas de Caju e Uvas Passas. Não há restrições de consumo para os demais produtos da Garoto.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.