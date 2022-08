Anvisa libera compras sem registro de vacinas e medicamentos contra varíola dos macacos

O Brasil já demonstrou interesse na compra do antiviral tecovirimat, conforme informação do ministro Marcelo Queiroga. O medicamento se mostrou promissor na redução dos sintomas da varíola dos macacos, conforme estudos científicos.

Com esta decisão, o Ministério da Saúde deve solicitar da Anvisa dispensa do registro para a aquisição de medicamentos e vacinas. Os itens devem ter sido aprovadas por outras agências reguladoras internacionais. Os pedidos serão analisados pela Anvisa no prazo de 7 dias.

