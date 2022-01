Anvisa diz que não vai participar de consulta pública sobre vacinação de crianças contra a covid

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foi categórica em informar essa manhã (4), que não vai participar da consulta pública sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a covid-19. Isso porque o órgão já deu seu parecer sobre o assunto e aprovou o uso da vacina da Pfizer no processo de imunização desse público. Em nota enviada ao Ministério da Saúde, o órgão não agregaria nada de novo na audiência e que sua posição à respeito do assunto já é de conhecimento público: "Esta agência já emitiu seu posicionamento em relação ao tema 'vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos', o qual se encontra público e disponibilizado às diversas autoridades médicas, sociedade e a este Douto Ministério da Saúde (...) Por fim, a Anvisa, por seu caráter técnico, visualiza que sua participação na audiência pública não agregaria novos elementos à temática", escreveu na nota. A consulta pública foi aberta pelo Governo Federal mesmo após a Anvisa garantir que a vacina da Pfizer é segura para as crianças. A atitude do Ministério da Saúde e as críticas feitas pelo mesmo após a aprovação foram vistas como negacionistas pela classe médica.

