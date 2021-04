Anvisa chega neste sábado a Moscou para vistoriar fábrica da Sputnik V

Ainda sobre vacinas, os governadores do Consórcio Nordeste fizeram nesta sexta-feira (16) uma reunião com representantes da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização Mundial da Saúde (OMS). Eles pediram ajuda internacional para aumentar a oferta de vacinas ao Brasil e solicitaram a suspensão temporária de patentes, para ampliar a produção de imunizantes.

A Sputnik V é desenvolvida pelo Instituto Gamaleya e, aqui no Brasil, é representada pela empresa União Química, que pediu autorização para fazer uso emergencial de 10 milhões de doses. Já um grupo formado pelo Consórcio de Governadores do Nordeste e mais três estados quer autorização para importar outros 66 milhões de doses.

Três inspetores vão até a cidade de Vladimir, onde funciona a empresa Generium. E outras duas servidoras irão até Ufa, vistoriar a UfaVita. As conclusões estarão no relatório de Boas Práticas de Fabricação da vacina.

Duas equipes da Anvisa chegam neste sábado (17) a Moscou, na Rússia. Neste domingo, os técnicos têm uma reunião na Embaixada do Brasil e, de segunda a sexta-feira, vão avaliar as condições sanitárias de fabricação da vacina Sputnik V.

