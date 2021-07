Anvisa cancela estudo clínico da vacina Covaxin no Brasil

De acordo com a CNN Brasil, o cancelamento envolve os dois processos que tratam da "abertura do estudo, o Dossiê de Desenvolvimento Clínico de Medicamento (DDCM), solicitado pela Precisa Comercialização de Medicamentos e o protocolo clínico da pesquisa, o Dossiê Específico de Ensaio Clínico (DEEC), solicitado pela Sociedade Benef Israelitabras Hospital Albert Einstein".

"A decisão foi tomada após avaliação técnica de que o fim da autorização da empresa Precisa para representar a vacina no país inviabiliza o cumprimento da normativa que trata da condução dos estudos clínicos de vacinas no país", informou a Anvisa.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) cancelou definitivamente, nesta segunda-feira (26), o estudo clínico da vacina Covaxin no Brasil. A decisão ocorre após a empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. deixar de representar a vacina no país.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.