Anvisa autoriza mudança no processo de testes da vacina ButanVac

Os testes com a Butanvac estão divididos em três fases, nas duas primeiras participam 400 voluntários, mas na última será necessário cerca de 6 mil. Daí a necessidade de adotar a coronavac como substituto do placebo.

A decisão foi motivada pela falta de voluntários na pesquisa, já que os mesmos não querem se expor ao vírus e correr o risco de sofre com os sintomas já que o placebo não tem efeito algum no organismo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.