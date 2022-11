Anvisa aprova uso de vacinas bivalentes contra Covid, que combatem subvariantes

Segundo a relatora do caso e diretora da Anvisa, Meiruze Freitas, "as vacinas bivalentes se apresentam como mais uma ferramenta que pode ser incorporada na estratégia de vacinação para combate à Covid-19".

As vacinas foram produzidas para combater as novas variantes do coronavírus. O imunizante bivalente BA.1 protege contra a cepa original e também contra a subvariante Ômicron BA.1. Já a bivalente BA.4/BA.5 combate a cepa original e também contra as subvariantes Ômicron BA.4/BA.5.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta terça-feira (22), de forma unânime, o uso emergencial das vacinas bivalentes contra Covid-19, da Pfizer. As doses serão aplicadas como reforço em pessoas com idade igual ou acima de 12 anos.

