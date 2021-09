Anvisa aprova mais uma fabricante da vacina da Pfizer

Até o fim de setembro, o Brasil deve receber 45 milhões de doses do imunizante da Pfizer. Até o momento, a Pfizer é o único laboratório autorizado no Brasil a vacinar adolescentes entre 12 e 17 anos.

Depois de fabricados, os imunizantes seguem para as etapas de envase e distribuição juntos.Vale lembrar que todas as vacinas e medicamentos fornecidos para o Brasil precisam ter a autorização e o registro de boas práticas aprovado pela ANVISA.

Assim, é possível acelerar a produção dessa vacina no país, já que a empresa americana vai fazer a distribuição a granel dos ingredientes. Esta ajuda será fundamental para desafogar a atual fornecedora que está trabalhando com alta demanda de vacinas.

