Anvisa aprova duas novas pesquisas com vacinas contra Covid-19

Anvisa aprovou mais duas pesquisas clínicas de vacinas contra a Covid-19. O primeiro estudo será para testar uma vacina desenvolvida pelo Instituto de Biologia Médica da Academia Chinesa de Ciências Médicas. Os testes serão em adultos com mais de 18 anos e serão aplicadas duas doses, com intervalo de 14 dias entre elas. A nova candidata usa o vírus inativado, com uma tecnologia semelhante a da Coronavac.

Já o segundo estudo é sobre a vacina AstraZeneca, em uma nova versão. Gustavo Mendes, Gerente Geral de Medicamentos da Anvisa, explica que essa vacina já prevê a necessidade de maior eficácia contra novas variantes.

Esse é o primeiro estudo que prevê a vacinação no mesmo indivíduo de imunizantes feitos por diferentes empresas.

As duas novas vacinas já estão preparadas para imunizar contra as novas variantes do coronavírus. Ao todo, os estudos vão envolver mais de 36 mil voluntários pelo mundo e 8 mil no Brasil.

Com a autorização dessas novas pesquisas, chega a 11 o número de estudos clínicos aprovados pela Anvisa de imunizantes contra a Covid. No Brasil atualmente 4 vacinas estão sendo aplicadas na população: CoronaVac, Astrazeneca, Pfizer e Janssen.