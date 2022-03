Anvisa aprova dois novos autotestes de Covid-19 no país

Dois novos autotestes de Covid-19 foram aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta quarta-feira (2). Com isso, o Brasil tem agora seis autotestes autorizados no país.

De acordo com a CNN, o “Autoteste COVID-19 Ag swab nasal (cotonete)”, é registrado pela empresa Biosul Produtos Diagnósticos Ltda. e fabricado pela companhia chinesa Hangzhou Alltest Biotech Co., Ltda e será vendido com um teste por embalagem, segundo a Anvisa.

Outro aprovado pela agência é o “SGTi-flex Covid-19 Ag – Self Test”, da empresa Kovalent do Brasil Ltda. Este é o segundo registrado pela Kovalent, mas diferente do anterior, que é fabricado pela própria empresa, este é feito pela Sugentech Inc, da Coreia do Sul. O teste será vendido em embalagens com um, dois ou cinco testes.