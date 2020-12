ANS suspende a venda de 12 planos de saúde; entre eles Unimed Manaus

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) decidiu nesta terça-feira (08) suspender temporariamente a venda de 12 planos de saúde de três operadoras. A decisão, que começa a valer nesta sexta-feira (11), leva em conta reclamações relacionadas a cobertura assistencial feitas ao longo do terceiro trimestre de 2020.

Cerca de 12.290 beneficiários devem ficar protegidos com a medida, conforme informações do R7. Além das suspensões, a ANS também autorizou que três planos de duas empresas tiveram a venda novamente liberada. Eles fazem parte da Unimed Norte/Nordeste e Unimed Manaus, mesmas empresas que tiveram o maior número de comercializações barradas nesta terça.

Confira os planos suspensos:

• GOOD LIFE SAUDE LTDA

- Good Prata

• UNIMED DE MANAUS COOP. DO TRABALHO MÉDICO LTDA

- Ambul+Hospit com Obstet Apartament sem Franquia Sem Coparticipação

- Unimed Coletivo Enfermaria Com Obstetrícia

- Ambul+Hospit com Obstet Enfermaria sem Franquia Sem Coparticipação

- Ambul+Hospit sem Obstet Enfermaria sem Franquia Sem Coparticipação

• UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO

- UNIFACIL ADESÃO IE NACIONAL

- UNIFACIL ADESÃO C E NACIONAL

- COLETIVO POR ADESÃO ENFERMARIA

- Bem-Estar Especial sem Obstetrícia Apartamento

- UNIFACIL ADESÃO IA NACIONAL

- INDIVIDUAL/FAMILIAR REFERÊNCIA - NAC

- COLETIVO POR ADESÃO APART