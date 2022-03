ANS proíbe venda de planos de saúde de 12 operadoras a partir de terça

De acordo com balanço divulgado em janeiro pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, havia no país cerca de 48 milhões e 700 mil usuários em planos de assistência médica e 28 milhões 922 mil beneficiários de planos exclusivamente odontológicos.

A medida que entra em vigor nesta terça faz parte do Monitoramento da Garantia de Atendimento, que acompanha regularmente o desempenho do setor e atua na proteção dos consumidores. Foram analisadas 33.377 reclamações pela agência.

Com a decisão da agência reguladora, esses planos só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes após as operadoras apresentarem melhora no resultado. E a orientação da ANS é que o consumidor não contrate os planos de saúde suspensos até serem liberados.

