Anderson Torres é preso pela PF após desembarcar em Brasília

"Hoje (10/01), recebi notícia de que o Min Alexandre de Moraes do STF determinou minha prisão e autorizou busca em minha residência. Tomei a decisão de interromper minhas férias e retornar ao Brasil. Irei me apresentar à Justiça e cuidar da minha defesa", disse Torres, acrescentando que "a verdade prevalecerá".

A prisão de Torres foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, após os ataques que ocorreram em Brasília no domingo (8).

