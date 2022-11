Anatel decide que chamadas de empresas cobrança usem o prefixo 0304

O conselho diretor da Anatel - Agência Nacional de Telecomunicações aprovou, hoje, por unanimidade, que as chamadas realizadas por empresas de cobrança sejam identificadas com o prefixo 0304.

A sugestão foi do conselheiro Emmanoel Campelo. Segundo ele, as ligações de cobranças são tão abusivas quanto as ligações de telemarketing.

Essa determinação segue o exemplo do que já ocorre com as empresas de telemarketing, que são obrigadas, desde 8 de junho, a usar o prefixo 0303.

Segundo a Anatel, a medida para as empresas de cobrança começará a valer nos próximos dias