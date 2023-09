Ana Moser é demitida e deputado do Centrão assume Ministério do Esporte

Moser lamentou a decisão: "Esta gestão vê com tristeza e consternação a interrupção temporária de uma política pública de esporte inclusiva, democrática e igualitária no governo federal, mas entende que este caminho apenas começou a ser trilhado", disse em comunicado.

A reforma ministerial do Governo Lula já começou e uma das primeiras ministras que deixam o cargo é Ana Moser, do Ministério do Esporte. A saída da ex-jogadora foi anunciada no fim do dia, nessa quarta-feira (6).

