A amizade de milhões: Ricardo e Black conversam sobre treta e Paredão

O brother lamentou a probabilidade de ir três participantes do Fundo do Mar no Paredão.

Os dois riram e o papo seguiu sobre a falta de sorte de Black nas provas do Big Brother Brasil 23 e sobre a votação de amanhã no Paredão.

"É, mas tá tudo bem. Quando a gente sabe que está com a razão, a gente fica tranquilo. O lema do programa é 'Não vá ao paredão'", disse Ricardo.

Alface desabafou sobre a treta que rolou mais cedo com o Grupo Deserto e Cezar perguntou se esse era o motivo do participante estar triste hoje.

