Amigos passeiam com jiboia de quase 3 metros em shopping

Há dois meses, Viktor comprou a cobra em uma empresa especializada no manejo de serpentes e certificada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama).

As imagens do passeio repercutiram nas redes sociais durante o fim de semana. O animal, de 10 anos, mede 2,90 metros e pesa 15 quilos, o que instigou curiosidade e medo nas pessoas.

Andar com animais de estimação em ambientes como shoppings é uma atividade liberada há poucos anos, mas o profissional de tecnologia Viktor Alves Pulcherio, de 37 anos, levou foi sua jiboia, chamada Gigi, para um passeio no Pantanal Shopping. O caso chamou atenção dos clientes do centro de compras no domingo (5), em Cuiabá.

