Amiga que matou Ariane Bárbara para saber se era psicopata é condenada

A terceira envolvida, uma menor de idade que foi apreendida na época do crime, foi apontada como a responsável por planejar o assassinato. Atualmente ela é maior de idade e segundo o promotor Maurício Gonçalves, ela recebeu a maior punição prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Segundo Jeferson, as facas usadas para matar a vítima foram um presente dele para Raissa e a menor de idade que estava no carro.

